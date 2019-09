Der Unvollendete

Die gesetzlichen Vorgaben für die SBB waren eigentlich klar: Der unbewachte Übergang hätte bis 2014 saniert werden müssen. Weil das zeitlich nicht möglich gewesen sei, hätten die SBB eine «konforme Übergangsmassnahme» ergriffen, schreibt die Medienstelle auf Anfrage. Es wurde eine Bedarfsschranke aufgestellt, die auf Anfrage geöffnet werden kann. Damit war das Problem aber noch nicht gelöst.

Der langfristige Erhalt der Querung war für die SBB aus Kostengründe keine Alternative: «Ein gesicherter Übergang mit Einbindung in die bahnspezifische Sicherheitstechnik plus Unterhalt wäre viel teurer ge­wesen.» Die Variante Umfahrung über einen Weg auf der anderen Seite der Gleise nütze zudem dem Langsamverkehr. Die Medienstelle betont, dass die Petition in den Überlegungen der SBB keine Rolle gespielt habe. Ausschlaggebend gewesen seien die Anforderungen des Bundes. Die Frage nach den Kosten konnten die SBB wegen interner Abwesenheiten nicht beantworten. Stefan Portmann spricht von rund 550000 Franken für diese erste Etappe. Murten hat den Weg im Auftrag der SBB bauen lassen.

Bewilligung liegt vor

Mit dem soeben erstellten Teilstück ist diese Umfahrung für landwirtschaftliche Fahrzeuge Tatsache. Die Felder sind über den neuen Weg ab dem Kreisel Dorfmatte in Muntelier erschlossen, der ungesicherte Bahnübergang Ochsen ist definitiv geschlossen. Damit müssen die Züge nicht mehr pfeifen, die Anwohner können aufatmen.

Die Fussgänger und Velofahrer müssen noch bis im nächsten Jahr auf die durchgehende Verbindung warten. Ausser dem Kreditantrag im Generalrat im Dezember sollte der zweiten Etappe, den rund 500 Metern bis zur Muntelierstrasse im Bereich Rugang, nichts mehr im Weg stehen. «Die Baubewilligung liegt vor», sagt Stefan Portmann. Diese schreibt vor, dass die landwirtschaftliche Erschliessung nur von der Seite Muntelier her gestattet ist.

Ein Trottoir fehlt

Für das letzte Teilstück der geplanten Langsamverkehrsachse, ein Trottoir entlang der Hauptstrasse im Löwenberg, kann Stefan Portmann noch keinen zeitlichen Angaben machen. Weil hier der Kanton Freiburg respektive das Bundesamt für Strassen zuständig ist, kann Murten nur Wünsche anbringen und auf ein Entgegenkommen hoffen.