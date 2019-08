Die Argentinische Dogge und der Kurier

Der Fall, er jährt sich in ein paar Tagen bereits zum dritten Mal. Es geht um einen grossen Hund und dessen Halter – und um einen verängstigten Kurier. Im August 2016 klingelte dieser an einer Tür in der Region Bern, um Essen auszuliefern. Als die Tür geöffnet wurde, rannte die Argentinische Dogge nach draussen und dem Kurier, der aus Angst flüchtete, hinterher. Um sich vor dem Tier in Sicherheit zu bringen, sprang der Mann von einer vier Meter hohen Mauer hinunter und verletzte sich dabei. Ob seine Gesichtsverletzungen von der Dogge herrühren oder vom Sturz, konnte bei den Untersuchungen nicht geklärt werden.