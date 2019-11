BLS plant neuen Hauptsitz ausserhalb der Stadt Bern

Die BLS gehört zu den grösseren Arbeitgebern in der Stadt Bern. Doch in ein paar Jahren wird dies nicht mehr der Fall sein. Das Bahnunternehmen hat auf dem Stadtgebiet keinen Standort für seinen neuen Hauptsitz gefunden, wie Mitarbeiter gegenüber dieser Zeitung sagen. BLS-Sprecherin Tamara Traxler bestätigt: «Die Evaluation der möglichen Standorte läuft derzeit. Die Projektgruppe prüft mögliche Areale in Niederwangen, Zollikofen und Burgdorf.» Die BLS will das genaue Grundstück erst 2020 bekannt geben, wenn der Standortentscheid gefallen ist.