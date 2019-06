CO2-Bilanz: Wie sauber ist die Formel E?

Fast fühlt es sich an, als tauchte man in die grüne Welt der Klimastreikenden ein, wenn man sich in die Publikationen vertieft, die der Internationale Automobilsportverband (FIA) zu seiner alternativen Rennserie Formel E veröffentlicht. Über die Ökobilanz der Formel 1 weiss man wenig, über die Formel E legt die FIA jedes Jahr in einem dicken Report Rechenschaft ab.