Micro-Apartments soll es bald auch in Bern geben

Für Yogaübungen ist die 8-Quadratmeter-Wohnung schnell mal zu klein. Essen mit ein paar Freunden: unmöglich. Dennoch zeigt die junge Frau ihre Kleinstwohnung, in der sie sich in Tokio eingerichtet hat, voller Freude. Sie kaufe nur, was wirklich wichtig sei, sagt sie, und es fördere ihre Kreativität, sich auf so extrem wenig Platz beschränken zu müssen. Neben ihrem 13-Minuten-Video liessen sich auf Youtube viele weitere anklicken, die über Micro-Apartments oder «Tiny Houses» berichten. Kleinstwohnungen oder -häuser scheinen ein Thema der Stunde zu sein.