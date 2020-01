Die höchste Bernerin war auch schon höchste Nidauerin

Gerade mal vier Vorstösse hat SP-Stadträtin Barbara Nyffeler im Berner Stadtparlament eingereicht. Das liegt auch daran, dass sie erst im Herbst 2016 in den Rat nachgerutscht ist, vor allem aber am Umstand, dass sie dann rasch den Weg Richtung Ratspräsidium einschlug. «Natürlich hätten erfahrenere Ratsmitglieder Vorrang gehabt», erzählt Nyffeler. «Doch als es 2017 darum ging, jemanden zu nominieren, hat es für niemanden in der SP gerade gepasst.» Also war sie 2018 zweite Vize, letztes Jahr sass sie als erste Vize vorne neben dem Ratspräsidenten; da reicht man keine Vorstösse ein.