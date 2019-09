Die SP findet doch noch einen Ersatz

Die Probleme der SP

Vor zehn Tagen fanden in Wichtrach Gemeindewahlen statt. Die Sozialdemokraten holten über 20 Prozent der Stimmen, blieben damit drittstärkste Kraft und verteidigten ihren Gemeinderatssitz im bürgerlichen Wichtrach. Das Problem war nur: Niemand wollte beziehungsweise durfte die Wahl annehmen.

Wie so etwas möglich ist? So: Daniel von Rütte, seit zwölf Jahren SP-Gemeinderat, war als Einziger für die Partei in den Wahlkampf gezogen, im Wissen darum, dass er Ende Jahr die maximale Amtsdauer eines Gemeinderats erreicht. Zu den Wahlen war er zugelassen, weil er Gemeindepräsident werden wollte und nur Präsident werden kann, wer es auch in den Rat schafft.

Das Rennen machte mit Bruno Riem von der FDP zwar ein anderer, Daniel von Rütte aber holte mehr als genug Stimmen für den Sitz im Rat.

Das Ehepaar Kehl

Nach der Wahl am 8. September erhielt die Ortspartei zehn Tage Zeit, um einen Ersatz zu finden, andernfalls käme es zu einer Ersatzwahl. Ohne die SP. Der Präsident der Ortspartei sagte damals zu dieser Zeitung: Man habe vor den Wahlen «alles abgegrast». Ob sich ein Ersatz finden lasse? «Ich bin skeptisch.»

Jener Parteipräsident heisst Klaus Kehl und ist – Sie erraten es – der Ehemann der frisch Gewählten. Warum erst jetzt? Kehls weilen gerade in den Ferien und waren nicht erreichbar für eine Stellungnahme. Aus dem Umfeld der Partei war aber zu vernehmen, dass man Karin Kehl sehr wohl schon früher für eine Kandidatur habe gewinnen wollen, sie habe damals aus persönlichen Gründen abgelehnt.