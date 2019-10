Die Stadtregierung ist heimgekehrt

Die Mitglieder der Berner Stadtregierung sind nach ihrer viertägigen Legislaturreise nach Sizilien zurück in Bern. Nach der Hinfahrt per Zug und Fähre reisten vier von fünf Ratsmitgliedern per Zug zurück in die Schweiz.

Nur Sicherheits-, Umwelt- und Energiedirektor Reto Nause flog von Parlermo aus in die Schweiz zurück, wie der städtische Informationschef Walter Langenegger am Montag auf Anfrage bekanntgab. Nause musste am Samstag in Bern private Verpflichtungen wahrnehmen.