Der steile Aufstieg der Ursula Nold

Ein scharfer Wind weht seit neustem bei der Migros. Auf den Stellenabbau in der Zentrale und den Regionen folgte just vor dem Antritt von Ursula Nold als Präsidentin der Hammer: Die Migros will die Globus-Warenhäuser, die Möbelkette Interio, die Gruppe Gries Deco mit der Marke Depot sowie die E-Bike-Firma M-Way verkaufen. Obwohl noch nicht im Amt, war die neue Präsidentin dabei, als die Spitzenvertreter des orangen Riesen vergangene Woche in Zürich zusammentraten und den Entscheid fällten.

420'000 Franken Honorar

Ursula Nold ist eine Frau, die überrascht. Die 50-Jährige hat sich schon früher unerwartet gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. «It’s a girl!», titelte das «Migros-Magazin» im Jahr 2008 und meinte damit die Bernerin. Als erste Frau übernahm sie damals das Präsidium der nationalen Delegiertenversammlung.

Dabei handelt es sich um das Parlament der Migros-Gruppe, dessen Macht indes beschränkt ist. Seit Montag ist sie nun Präsidentin der grössten Detailhändlerin der Schweiz. Sie übernimmt das Amt vom Tessiner Anwalt Andrea Broggini und ist die erste Frau auf diesem Posten. Dieser ist mit einer Jahresentschädigung von 420'000 Franken dotiert.

Sie ist die Vorsitzende der sogenannten Migros-Verwaltung, die 23 Mitglieder zählt. Dem Gremium gehören 10 externe Mitglieder und 13 Kaderleute der Migros an. Auch Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen und Anton Gäumann, Chef der Migros Aare, sind Mitglieder der Verwaltung. Diese ist sozusagen der Verwaltungsrat des Genossenschaftsbundes.

Ihre denkwürdige Wahl am 23. März dieses Jahres erfolgte mit 73 zu 27 Stimmen. Die ehemalige SBB-Managerin Jeannine Pilloud, die als offizielle Kandidatin aufgestellt war, unterlag Ursula Nold deutlich. Dies ist umso erstaunlicher, weil Pilloud mehr Führungserfahrung vorzuweisen hatte als Nold. Pilloud hat von 2011 bis 2017 den Personenverkehr mit 13'000 Mitarbeitern geleitet, also die grösste Division des Bahnunternehmens, und war die erste Frau in der SBB-Konzernleitung. Trotzdem verlor Pilloud den Machtkampf. Nold setzte sich als interne Gegenkandidatin durch.

Das sagen Insider über sie

Ihre deutliche Wahl zeigt, wie gut sie innerhalb der Migros-Gruppe vernetzt ist. Ein Migros-In­sider erklärt sich die Wahl wie folgt: «Nold ist eine begnadete Selbstvermarkterin, eine inte­grative Figur, Everybody’s Darling.» Auf der anderen Seite müsse man auch sagen, dass sie wenig Ecken und Kanten habe.

Andere Stimmen beschreiben sie als umgängliche, gut vernetzte, hartnäckige Frau. Sie habe bisher keine grossen Fehler gemacht, aber auch keine Akzente gesetzt. Im von den Medien begleiteten Wahlkampf trug sie rasch das Etikett der «Bewah­rerin».

Die Kaderleute der Migros wollen sich über ihre neue Präsidentin nicht äussern. Auch nicht hinter vorgehaltener Hand. Und was sagt man in Berner Wirtschaftskreisen über die neue Migros-Präsidentin? Der Berner Wirtschaftsanwalt Beat Brechbühl kennt sie unter anderem aus dem Verwaltungsrat der vom Kanton geförderten Innovationsgesellschaft Be advanced.

«Nold ist eine

begnadete

Selbstvermarkterin, eine integrative

Figur, Everybody’s

Darling.»Migros-Insider

Nold präsidiert dieses Gremium. Er ist überzeugt, dass sie die nötigen Reformen bei der Migros durchsetzen kann: «Sie wird die Probleme anpacken, aber auf ihr Art: kompetent, empathisch und souverän.» Sie bringe den Mitarbeitenden grosses Vertrauen entgegen. Zudem sage sie klar, was sie wolle, und setze dies auch durch. «Neben ihrer langjährigen Erfahrung bei der Migros verfügt sie auch über die fachliche betriebswirtschaftliche Ausbildung. Ich bin sicher, dass Ursula Nold die richtigen Eigenschaften mitbringt für diese Aufgabe», sagt er.

Berufseinstieg als Lehrerin

Ursula Nold ist nicht den klassischen Weg einer Managerin gegangen. Sie hat einmal gesagt, ihre Karriere sei nicht so geplant gewesen. Das eine habe oft das andere ergeben. Ihren beruflichen Werdegang startete sie mit der Lehrerausbildung. Lehrerin sei sie «aus idealistischen Gründen geworden», sagte sie dem «Migros-Magazin». Sie unterrichtete von 1989 bis 1999 auf verschiedenen Schulstufen.

Drei Jahre lang war sie Schulleiterin im Schulheim Schlössli in Kehrsatz. Danach war sie bis 2006 Leiterin der Marketingabteilung und des Qualitätsmanagements beim kantonalen Bildungs-, Beratungs- und Tagungszentrum Inforama. Seit 2006 arbeitet sie als Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Bern; ihr Fokus ist die Kader- und Systementwicklung.

Sie gehört zudem dem Verwaltungsrat der WKS Bildung AG an. Auf ihre eigene Weiterbildung hat sie grossen Wert gelegt. 2013 erlangte sie an der Universität St. Gallen das MBA-Diplom, 2018 besuchte sie eine Ausbildung an der französischen Kaderschmiede Insead.

Nold hat von ihrem Elternhaus her einen Bezug zur Mi­gros. Ihre Mutter unterrichtete während mehr als vier Jahrzehnten Französisch an der Migros-Klubschule. Die heutige Migros-Präsidentin startete ihren Weg beim Grossverteiler im Jahr 1996 als Mitglied des Genossenschafts­rates der früheren Migros Bern. 1999 fusionierten die Genossenschaften Bern sowie Aargau/Solothurn zur Migros Aare, deren Genossenschaftsrat Nold von 2004 bis 2008 präsidierte.

Die 50-Jährige wuchs mit drei Geschwistern in einer eher konservativ geprägten Familie auf. Ihr Vater war Architekt. Sie ist seit 1993 mit Vincens Nold verheiratet, der als Staatsanwalt bei der Bundesanwaltschaft arbeitet. Das Paar hat vier Kinder im Alter zwischen 16 und 22 Jahren. Die Familie wohnt in Köniz. Ab und zu geht die Tennislehrerin noch immer auf den Tennisplatz, die Zeiten des intensiven Wettkampftennis sind jedoch vorbei.

Ihre Herausforderungen

Auf die neue Migros-Präsidentin warten grosse Aufgaben: Die komplex aufgebaute Migros-Gruppe hat Reformen bitter nötig. Der Entscheid, für die Globus-Gruppe einen Käufer zu suchen, dürfte nur der erste von tiefgreifenden Reformschritten sein. Der Detailhandel steckt in einem fundamentalen Umbruch.

Immer mächtigere Onlineplayer wie Amazon oder Zalando machen dem Schweizer Platzhirsch zu schaffen. Eine weitere Herausforderung ist der Einkaufstourismus. Schweizer kaufen für Milliarden im Ausland ein, was die Migros besonders in den grenznahen Regionen spürt.

«Ursula Nold wird die Probleme anpacken, aber auf ihre Art: kompetent, empathisch und souverän.» Beat Brechbühl Berner Wirtschaftsanwalt

Viel Fingerspitzengefühl wird Nold beim Zusammenspiel zwischen dem nationalen Genos­senschaftsbund und den zehn Regionalgenossenschaften beweisen müssen. In Detailhandelskreisen ist bekannt, dass sich die Regionalchefs nicht gern in ihre Strategie dreinreden lassen.

Doch die Erfolge der einzelnen Genossenschaften sind höchst unterschiedlich. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz im Detailhandel der Migros-Genossenschaften zwar um rund 2 Prozent auf 14,6 Milliarden Franken. Während grosse Genossenschaften wie die Migros Aare und die Genossenschaften Zürich und Ostschweiz ein Plus von über 2 Prozent schafften, lahmte das Geschäft bei anderen. Die Ge­nossenschaften Tessin und Genf verzeichneten beispielsweise seit 2010 Umsatzrückgänge von 17 beziehungsweise 14 Prozent.

Zwei Fusionen in 25 Jahren

Die komplexe Organisationsstruktur der Migros ist mit Doppelspurigkeiten verbunden, die sich durch eine verstärkte Zusammenarbeit etwa in den Bereichen IT und Logistik ausmerzen liessen. Reformen dürften jedoch bei den ertragsschwachen und kleinen Genossenschaften mit einem Verlust an Eigen­ständigkeit einhergehen und deshalb Widerstand auslösen.

Kleine Genossenschaften werden sich gegen Fusionen mit grossen sträuben. In den vergangenen 25 Jahren ist es nur zweimal zu Zusammenschlüssen gekommen. Die Genossenschaften Aargau/Solothurn und Bern fusionierten zur Migros Aare. Und die Migros Ostschweiz deckt mit den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Schaffhausen und Thurgau, dem nordöstlichen Teil des Kantons Zürich sowie dem Fürstentum Liechtenstein ein grosses Gebiet ab.

Ihr Wahl-Dilemma

Man weiss, dass Nold bei der Wahl vor allem auch auf die Stimmen aus den kleineren Genossenschaften in der Westschweiz und im Tessin ver­trauen konnte. Diese fürchten, im Zuge grösserer Umwälzungen an Autonomie zu verlieren. «Nold wird sich hüten, diese heisse Kartoffeln anzufassen, weil ihr sonst ein Wind entgegenwehen wird, den sie so nicht kennt», vermutet ein Weggefährte.

Doch Nold vermittelt den Eindruck, dass sie eine ehrgeizige Frau ist, die sich mit seriöser Arbeit durchsetzen will. Es ist gut möglich, dass sie auch als Migros-Präsidentin alle Skeptiker überraschen wird. (Berner Zeitung)