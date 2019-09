Diese Familie lebt klimafreundlich

Die vierköpfige Familie Lüthi lebt in einer idyllischen Überbauung in Aefligen. Ihre Altbauwohnung ist gross und gemütlich. Zwar steht ein Holzofen in der Stube, es gibt nur wenige Möbel, und ein Plastiksammelsack deutet an, dass hier konsequent Müll getrennt wird. Doch das alles wirkt nicht spartanisch, sondern vermittelt eher ein Gefühl von Behaglichkeit.