Dorf zwischen Stuhl und Bank

Mit der Schule wurde eigentlich auch das Dorf gegründet. Die Thörishauser konnten sich erstmals mit etwas Gemeinsamem identifizieren.

Die Sätze standen vor 16 Jahren in der Zeitung. Damals, im Mai 2003, feierte die Schule im geteilten Dorf das 100-jährige Bestehen. Sie tat dies nicht allein. Die Dorfmusik, die Trachtengruppe und der Gemischte Chor machten genauso mit – eben, weil die Schule für Thörishaus, das links der Sensemattstrasse zu Köniz und rechts zu Neuenegg gehört, so wichtig ist.

Ausgerechnet die Schule ist es, die nun einen Keil zwischen die beiden Gemeinden und damit auch ein Stück weit zwischen die beiden Dorfteile treibt. Anfang Woche machte der Könizer Gemeinderat öffentlich, dass er den Vertrag mit Neuenegg für die Schule Thörishaus gekündigt hat.

Dem Schritt war ein jahrelanges, ergebnisloses Geplänkel um die Schulgebäude in Thörishaus vorausgegangen. Köniz wollte zur Hälfte als Miteigentümerin im Grundbuch eingetragen werden, weil man laut Vertrag ja die Betriebs- und Unterhaltskosten zur Hälfte mittrage. Neuenegg erwiderte, so einfach sei das nicht. Schliesslich habe man seinerzeit das benötigte Land zur Verfügung gestellt.

Hin und Her um den Verkehr

Mit dem Ende des Schulvertrags erledigt sich das Problem nun zwar von selbst. Die Stimmung an der gemeinsamen Grenze wird damit aber nicht automatisch besser. Zumal just an der Sensemattstrasse die Gemeinden schon einmal aneinandergeraten sind: Zu diskutieren gab hier, wie die als Schleichweg für die Pendler bekannte Verbindung beruhigt werden kann. Und vor allem, welche Höchstgeschwindigkeit gelten soll.

Für das stadtnahe Köniz war klar, dass auf dem vorderen Teil bis zur SBB-Unterführung das Tempo auf 30 gedrosselt werden muss. Dem hielt das ländliche Neuenegg genauso bestimmt entgegen, das bestehende Tempolimit von 40 genüge völlig. Am Ende einigte man sich auf einen Kompromiss: Vorderhand bleibt es bei Tempo 40. Im Gegenzug werden zwei seitliche Verengungen gebaut, die den Verkehrsfluss bremsen. Zwei weitere Hindernisse können später bei Bedarf dazukommen.

Immer wieder haderte Thörishaus in der Vergangenheit mit seiner Grenzlage.

Mittlerweile ist der Abschnitt beruhigt, doch als Thörishaus im Frühling zur Ortsvereinsversammlung zusammenkam, war kaum jemand zufrieden. Zur Stosszeit stauten sich die Autos oft derart hinter den Verengungen zurück, dass rein gar nichts mehr gehe.

Bei wenig Verkehr dagegen drückten viele Autofahrer aufs Gas, um reibungslos kreuzen zu können – und genau deshalb geht im Dorf bereits die Angst um, dass die beiden ausstehenden Verengungen nun auch noch gebaut werden. Auch wenn Köniz, in dessen Obhut die Strasse steht, zu beruhigen versucht: Gefahren werde zwar tatsächlich zu schnell, doch man sei guten Mutes, das Tempo allein mit klareren Fahrbahnmarkierungen senken zu können.

Sogar eine eigene Gemeinde

Thörishaus steht nicht zum ersten Mal zwischen Stuhl und Bank. Immer wieder haderte das Dorf in der Vergangenheit mit seiner Grenzlage, fühlte sich überstimmt, wenn zum Beispiel im Könizer Teil die Sonnhalde verdichtet überbaut oder im Neuenegger Teil die Gewerbezone Bodenweid weiter mit Industriebauten aufgefüllt werden sollte. Um dem Dasein als Minderheit ein Ende zu bereiten, entwickelte der Ortsverein Mitte der 1990er-Jahre verschiedene Modelle, die mehr Souveränität versprachen.

Eine Verschiebung der Grenze, die Thörishaus ganz der einen oder anderen Gemeinde zugeschlagen hätte, wurde genauso diskutiert wie ein Gemeindeverband, an den Köniz und Neuenegg einige Aufgaben ausgegliedert hätten. Die Rede war sogar von einer neuen, eigenständigen Gemeinde in den Grenzen des Postkreises – allein, in zwei Abstimmungsrunden fand keine Variante eine Mehrheit. Es blieb alles beim Alten.

Noch hat sich die Debatte an der Kündigung des Schulvertrags nicht neu entzündet, und der Ortsverein bemüht sich auch, den Ball flach zu halten. Er vertraut auf die Zusicherung der Könizer wie der Neuenegger Behörden, dass die Kinder auch nach 2024 gemeinsam in Thörishaus die Schulbank drücken werden. Und sich wenigstens für sie nichts ändert.