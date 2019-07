Dorfnachrichten statt Trump-News

Am Tag, als der mächtigste Mann der Welt japanischen Boden betritt, ist in Wichtrach Kehrichtabfuhr. Wo man so was erfährt? Im Internet. Das Beispiel zeigt: Im Ringen um Aufmerksamkeit steht ein Ort wie Wichtrach online Tausenden von Konkurrenten gegenüber. Ja, in gewisser Weise auch dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, der letzte Woche den G-20-Gipfel in Osaka besuchte.