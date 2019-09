Drahtseilakt

Faszination für die V-Bahn

Das Wandern ist des Schweizers Lust. Und wer sich regelmässig die Bergschuhe schnürt, ist auch ab und zu mit einer Gondelbahn unterwegs. Von der Tal- zur Bergstation – oder umgekehrt. Man steigt ein, geniesst die Fahrt, bestaunt das Bergpanorama, macht Fotos und steigt wieder aus. Gedanken darüber, wie das Seil, das die Gondel trägt, vor der Inbetriebnahme wohl angebracht wurde, machen sich die wenigsten.

Nicht so Carol Wymann aus Zollikofen. Den Bau von Bergbahnen, das fasziniert die 51-Jährige von jeher. Besonders angetan ist sie von der V-Bahn in Grindelwald. Hier, inmitten der Berner Alpen, machen Wymanns seit zwanzig Jahren jeden Sommer Urlaub. Intensiv verfolge seine Frau das Projekt, schreibt René Wymann der «Forum»-Redaktion. «Seit Wochen interessiert es sie, wie das Tragseil der neuen Männlichenbahn montiert wird.» Und abschliessend fragt er: «Ist es möglich, dass sie bei der Montage im unteren Teil dabei sein kann?» Eine grössere Freude könne man seiner Frau derzeit nicht machen.

Das «Forum» kontaktiert in der Folge die Gondelbahn Grindelwald-Männlichen AG. Deren Geschäftsführer Daniel Zihlmann verweist an Samuel Kaufmann, Montageleiter der Seilbahnfirma Garaventa AG – und kurze Zeit später wird die Wunscherfüllung Tatsache.

Davon erfahren hat Carol Wymann, die hauptberuflich als Kita-Mitarbeiterin tätig ist, am Geburtstag der älteren ihrer beiden erwachsenen Töchter. «Plötzlich spielte sie ab ihrem Handy die Melodie der SRF-Sendung «Happy Day» und übergab mir in einem Couvert einige Papierschnipsel, die richtig aneinandergereiht den Satz: «Das isch di Happy Day, Besichtigung vor V-Bahn-Bousteu», ergaben. Und so erhielt das beste Geschenk für einmal nicht das Geburtstagskind.

Technisch, sehr technisch

Es ist ein schöner Herbsttag, als Carol Wymann am Bahnhof Grindelwald Grund von Samuel Kaufmann in Empfang genommen wird. Gemeinsam mit dem 13-köpfigen Team um Ueli Merz fährt sie in einem Minivan zum Ort des Geschehens. Hier wurde das Seil bereits aus drei Masten gehoben und am Boden auf einer Länge von 70 Metern auf Palettrahmen ausgelegt.