Drei Personen bei Unfall verletzt

Am Mittwochmorgen war eine Autolenkerin von Bern herkommend in Richtung Papiermühle unterwegs, als das Fahrzeug auf dem Pulverstutz aus noch zu klärenden Gründen ins Schleudern geriet. In der Folge kam es auf Höhe der Hausnummer 151 zur Kollision mit einem Taxi, das in entgegengesetzte Richtung fuhr.