Drei Verletzte bei Frontalkollision

Kurz vor 18:00 Uhr wurde der Unfall gemeldet. Ein Auto war auf der Bernstrasse von Schwarzenburg herkommend in Richtung Lanzenhäusern unterwegs, als es in einer Rechtskurve im Bereich Steinhaus auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier kam es zur frontalen Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Daraufhin fing das in Richtung Lanzenhäusern fahrende Auto Feuer, kurze Zeit später stand es in Vollbrand. Die Lenkerin und ein Kleinkind wurden durch Helfer aus dem brennenden Auto befreit. Beide mussten ins Spital gebracht werden. Auch der Lenker des anderen Autos konnte nicht selbständig aussteigen und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde ebenfalls mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Feuerwehrangehörigen konnten den Autobrand rasch löschen. Daraufhin musste die Hauptstrasse zwischen Lanzenhäusern und Schwarzenburg für zirka drei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr erstelle eine Umleitung.