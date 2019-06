Drei Verletzte bei Frontalkollision

Am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr kam es auf der A5 bei La Neuveville zu einem Unfall. Ein Auto fuhr von Neuenburg herkommend in Richtung Biel, als es aus unklaren Gründen im Ligerztunnel auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Letzteres geriet aufgrund des Aufpralls in der Folge seinerseits auf die Fahrbahn in Richtung Biel, wo es zu einer weiteren Kollision mit einem dritten Auto kam.