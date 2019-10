E-Prix-Organisatorin kann Rechnungen nicht bezahlen

Bei aller Kritik am Formel-E-Grand-Prix in Bern galt immerhin stets die Gewissheit: Der Anlass vom 22. Juni kostet die Stadt nichts. Der Gemeinderat hatte eine finanzielle Beteiligung von Anfang an ausgeschlossen.

Nach der Auswertung des Anlasses stellte die Stadt Bern der Veranstalterin – der Swiss E-Prix Operations AG – für ihren Aufwand 650’000 Franken in Rechnung.

Allerdings befindet sich die Veranstalterin jetzt in finanzieller Schieflage. In einem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, teilt die Swiss E-Prix Operations AG einem Gläubiger mit, dass sie «in Zahlungsverzug geraten» sei.

Gründe dafür seien «Kostenüberschreitungen, welche nicht die Organisatorin zu verantworten hat, und der finanzielle Schaden aus den Sachbeschädigungen in Folge der Demonstration vor dem Rennen».

An dieser Demo entstand ein Sachschaden von 400’000 Franken, wie Pascal Derron, CEO der Swiss E-Prix Operations AG, Ende Juni darlegte. Als Geschädigte bezeichnete Derron in einem Interview mit dieser Zeitung allerdings die Muttergesellschaft der Formel E in London. Zudem war er zuversichtlich, dass die Täter aufgrund von Videoaufnahmen überführt und zur Kasse gebeten werden können.