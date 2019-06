Ein Akt der Vernunft

Im Februar legte der Gemeinderat die Vorlage vor. Dabei zeigte sich, dass die Stadt im Begriff war, ein Bürokratiemonster zu schaffen. Sie wollte gar städtische Verkäufer von Zigaretten belangen, weil am Ende Stummel auf dem Boden landen. Lange juristische Verfahren wären sicher gewesen. Die Kosten wären wohl in keinem Verhältnis zu den Einnahmen von jährlich 3,4 Millionen Franken gestanden.

Die gewiefte Taktikerin Ursula Wyss hat nun die Notbremse gezogen. Da sie Ende 2020 abtritt, kann sie vieles mit einer gewissen Gelassenheit angehen. Sie versucht nun, das Problem mit Vertrauen zu lösen. Mit einer Sauberkeits-Charta will sie die Betriebe dazu bringen, mit freiwilligen Massnahmen den Abfall zu reduzieren. In der Stadt Bern gibt es bereits innovative Ansätze wie Mehrweggeschirr, auf das zahlreiche Imbiss-Anbieter setzen. Doch nun ist es an den Grossverteilern und den Fast-Food-Ketten, die Chance zu nutzen. Sie sind gefordert, Konzepte zur Vermeidung von Abfall zu entwickeln. Nicht nur die Stadt, sondern auch die Konsumenten erwarten dies.