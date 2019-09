Ein Dorf schweigt

«Ich sage nichts!» Dieser Satz ist in Utzigen oft zu hören. Im August 2016 fuhr die Polizei mit einem Bagger auf einen Hof in Utzigen. Was die Polizisten dort fanden, schockierte das Bauerndorf: die Leiche eines 25-Jährigen.

Die mutmasslichen Täter: ein junges Ehepaar aus Utzigen und ein Garagist aus dem Kanton Solothurn. Sie vergruben die Leiche bereits im April direkt neben ihrem Stöckli.

Verhaftet wurden das Ehepaar, heute beide 29 Jahre alt, und der 36-jährige Garagist, bereits im Juni 2016. Und zwar wegen eines anderen Tötungsdelikts: Ein 36-Jähriger wurde in der Nähe von Boppelsen ZH tot im Wald gefunden.

Doch was passiert mit einem kleinen Berner Bauerndorf nach einem brutalen Doppelmord? Das Dorf schweigt. Kurz nachdem die Polizei im Sommer 2016 mit einem Bagger auf den Hof fuhr, überrannten Journalisten die Nachbarn.

Fotografen standen ungeladen in fremden Küchen, Journalisten entlockten Informationen von den Anwohnern. Ja, das Täterehepaar habe sich abgeschottet, sagten die Nachbarn knapp. Nein, man kannte das Täterehepaar im Dorf nicht gut, war in der Dorfbeiz zu hören.