Ein Leben für den Kampfsport

Die Flucht aus Ungarn

Bereits mit zwei Jahren lernt Laszlo Molnar spielerisch von seinem Vater, die Faust zu machen, die Kampfstellung eines Boxers einzunehmen. Lernen vom Besten. Als zweifacher ungarischer Landesmeister ist sein Vater eine bekannte Sportgrösse. Dass er in Budapest ein grosses Unternehmen leitet, erhöht seinen Bekanntheitsgrad. Das wird ihm im Oktober 1956, als die bürgerlich-demokratische Revolution ausbricht, zum Verhängnis. «Politiker wollten ihn zwingen, als Aushängeschild in ihre Partei einzutreten. Dagegen hat er sich vehement gewehrt. Deshalb erschien sein Name auf der schwarzen Liste.» Laszlo Molnars Vater droht deportiert zu werden. Die Familie flüchtet nach Österreich. Laszlo Molnar ist gerade mal zehn Jahre alt.

Geblieben sind traumatische Erinnerungen. «Es war November, kalt, wir marschierten bei Nacht viele Kilometer. Ich hatte grosse Angst.» Viele seiner Landsleute wurden auf der Flucht gefangen genommen, deportiert, erschossen. Molnars haben Glück im Unglück, schaffen es über die Grenze nach Österreich, landen schliesslich in der Schweiz. «Ich hatte damals keine Ahnung, dass es die Schweiz gibt.»

Die Anfänge in Bern

Am 27. März 1957 kommen Molnars nach Bern. Die ersten paar Monate leben sie in einer Kaserne. Der Vater (als Hilfsarbeiter bei der Post) und die Mutter (als Reinigungskraft) finden schnell eine Arbeit, können eine eigene, kleine Wohnung beziehen. Und Laszlo Molnar? Der wird nach sechs Monaten in der Schweiz eingeschult. In Budapest hatte er die vierte Klasse besucht, nun muss er wegen mangelnder Sprachkenntnisse in der dritten Klasse einsteigen.

Molnar arbeitet sich von ganz unten nach oben. Schnell lernt er Schweizerdeutsch, schafft den Sprung in die Sekundarschule, macht eine Ausbildung zum Ingenieur Hochbau und später zum Bauführer. Wegen fehlender kaufmännischer Kenntnisse absolviert er die Handelsschule, damit er noch Betriebswirtschaft studieren kann. Sein Leben bietet Stoff für zwei Bücher. Allein aus der Zeit, als er als Dressman arbeitete und in Kontakt mit der High Society kam, könnte er ein Kapitel füllen. Berufstätig ist Molnar auch heute noch. Er ist an zwei global tätigen Firmen beteiligt, die im Bereich Kryptowährung tätig sind.