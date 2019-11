Ein Leben neben dem Meiler

Die Kühe stehen im Stall, der Mond scheint, und am Atomkraftwerk blinken die roten Lampen. Es ist ein Abend wie jeder andere für Familie Schlecht. Der Hof liegt auf einer Anhöhe, direkt über dem Kernkraftwerk Mühleberg. Niemand wohnt näher dran am alten Reaktor als die vierköpfige Familie. «Das ­Atomi», sagt Mutter Rachèle Schlecht, «ist allgegenwärtig für uns.» Und nun verschwindet es also.