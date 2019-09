Ein Vertrauensvorschuss zum falschen Zeitpunkt

Ein Jahr hat das politische Hickhack gedauert, doch nun steht fest: Die SRG darf Radio machen, wo sie will. Der Ständerat hat die Vorstösse versenkt, die der SRG den Umzug des Radiostudios von Bern nach Zürich verbieten wollten. Dafür brachte er ordnungspolitische Gründe vor. Es sei nicht Sache der Politik, in die unternehmerische Freiheit der SRG einzugreifen und ihr per Gesetz vorzuschreiben, an welchen Standorten sie ihre Sendungen macht, argumentiert der Ständerat.