Eine Lektion in Sachen Politik

Es ist Viertel nach zehn. Auf dem Pausenplatz der Schule Morillon in Wabern ertönt das schrille Läuten der Pausenglocke. Anstatt ihren gewohnten Platz im Klassenzimmer aufzusuchen, setzen sich die rund 90 Acht- und Neuntklässler an diesem Morgen in die grosse Aula. Auf der Bühne stehen Stühle bereit. In Kürze werden dort Janosch Weyermann (SVP), Lea Schweri (Grüne), Claudine Esseiva (FDP) und die SP-Nationalrätin Nadine Masshardt Platz nehmen.