Eine Reise in die Geschichte Japans

Die japanische ­Botschaft ist im Bereich Kultur die wohl aktivste unter den diplomatischen Vertretungen in der Bundesstadt. Sie verfügt in ihrem Informations- und Kultur­zentrum an der Engestrasse 43 über eigene Ausstellungsräume.

Ihre neuste Ausstellung widmet sie dem Thema «Anfänge der ­japanisch-schweizerischen ­Beziehungen – Japan aus Sicht der Schweizer im späten 19. Jahrhundert». Diese zeigt auf, wie ­Pioniere aus der Schweiz ihren Aufenthalt im damals noch sehr verschlossenen Land erlebt ­haben.