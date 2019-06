Erlacherhof wird für fünf Millionen umgebaut

In den Treppenhäusern werden Notbeleuchtungen installiert und zusätzliche Türen eingebaut, die ein allfälliges Feuer eindämmen sollen. Damit wird der Brandschutz an die geltenden Anforderungen angepasst.

Auch der Empfang wird umgebaut. Ohne Anmeldung am Empfang soll künftig niemand mehr zu den Büros und in den Veranstaltungsbereich kommen, dies dient der «Sicherheit von Mitarbeitenden und Gästen», wie die Präsidialdirektion in einer Mitteilung schreibt.

Der Stadtrat bewilligte vergangenen Oktober für die erste Bauetappe einen Kredit von 4,79 Millionen Franken. Die Arbeiten werden bis März 2020 dauern. Der öffentliche Durchgang beim Bubenbergrain bleibt während der Bauzeit zugänglich. Eine zweite Sanierungsetappe soll in zehn Jahren umgesetzt werden.