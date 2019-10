Krieg in Syrien: Jivan al-Yousefs bange Tage in Bern

Jivan al-Yousef dreht sich leicht nervös eine Zigarette. Bis zum Abend wird er circa 45 davon geraucht haben. Vor dem 9. Oktober waren es täglich noch etwa 15 Zigaretten. Es war der Tag, an dem die USA beschlossen, sich aus Syrien zurückzuziehen.

Der Tag, an dem das türkische Militär in die von Kurden kontrollierten Gebiete in Nordsyrien einmarschierte. Dort also, wo al-Yousef aufgewachsen ist, ehe er flüchtete. Dort, wo heute noch seine Familie lebt.

«Seit in Syrien wieder Krieg ausgebrochen ist, habe ich immer Stress», sagt der 25-jährige Kurde, der in Bern lebt. Vor allem abends, wenn er im Bett liegt, kreisen seine Gedanken um seine Eltern und seinen Bruder. «Es dauert jeweils zwei Stunden, bis ich einschlafen kann», erzählt er und zündet sich eine Zigarette an. «Am schlimmsten ist die Ungewissheit und dass ich nichts für sie tun kann.»