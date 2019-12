EWB-Chef will das Gasnetz noch lange weiterbetreiben

Braucht es in Bern neue Gasheizungen, um den städtischen Klimaplan umzusetzen und den Ausstoss von Treibhausgasen möglichst rasch zu reduzieren? Die Frage scheint paradox. Schliesslich verfeuern heute bereits 15'000 Gasheizungen in der Stadt den fossilen Brennstoff Erdgas und stossen dabei tonnenweise CO 2 aus – 204'960 Tonnen allein im letzten Jahr, um genau zu sein.