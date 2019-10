Fahrendes Auto von Autobahnbrücke beworfen?

Am Donnerstag kurz vor 08.30 Uhr wurde das Fahrzeug einer Autolenkerin kurz nach der Brücke bei der Autobahneinfahrt A1 Bern-Neufeld in Fahrtrichtung Brünnentunnel von einem Gegenstand getroffen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde das Auto durch einen Gegenstand, welcher mutmasslich von einer Brücke her geflogen kam, an der Frontscheibe getroffen. Verletzt wurde niemand. An der Frontscheibe des betreffenden Autos entstand aber Sachschaden.

In diesem Zusammenhang sucht die Kantonspolizei Bern Zeugen. Personen, die auf den Brücken zwischen der Einfahrt Bern-Neufeld und der Verzweigung Forsthaus verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.