FDP schlägt SVP

Resultate

Gemeindepräsidium:

Gewählt: Bruno Riem (FDP, 644 Stimmen). Nicht gewählt: Daniel von Rütte (SP plus, 371), Regula Ramseyer (SVP, 249)

Gemeinderat:

SVP, gewählt: Regula Ramseyer (bisher, 833 Stimmen), Fritz Steiner (bisher, 684). Ersatz: Bruno Lädrach (523), Adrian Roth (364), Yannick Beugger (258). FDP, gewählt: Bruno Riem (bisher, 1079), Marc Niederhäuser (681), Stéphanie Mohler (658). Ersatz: Sonja Gygax (386). SP plus, gewählt, darf den Sitz aber wegen Amtszeitbeschränkung nicht antreten: Daniel von Rütte (bisher, 788). EDU und EVP, gewählt: Ernst Brügger (203). Ersatz: Silvia Flühmann (183), Susanna Jüsi (180), Bernhard Steiner (117), Roland Baur (106). Junge EDU und Junge EVP, nicht gewählt: Daniela Mosimann-Christen (152), Silas Schertenleib (101), Carole Brügger (73), Deborah Schmutz (41).