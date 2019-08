Filme unter freiem Himmel

Einen knappen Monat nach dem Lichtblick-Kino findet in Belp noch ein zweites Open-Air-Kino statt. Vom 4. bis 7. September organisiert der Flughafen erstmals den Freiluftanlass. Auf dem Programm stehen «Amélie», «Top Gun», «Catch Me if You Can» und schliesslich «A Star Is Born». Ein Pop-up-Restaurant und mehrere Foodtrucks komplettieren das Open-Air-Kino auf dem Flughafengelände.