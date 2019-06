Formel E: Shakedown mit Verspätung durchgeführt

In Bern hätte um 15 Uhr der Shakedown des Formel-E-Rennens stattfinden sollen. Doch die Rennstrecke ist noch nicht bereit. Laut den Veranstaltern kam es zu Verzögerungen beim Aufbau wegen den Beschädigungen, die bei der Velodemo am Donnerstagabend angerichtet wurden. EinigeTeilnehmer hatten grossflächig Werbebanner abgerissen. Man sei dadurch vier Stunden in Verzug gekommen, zwei Stunden hätte man aufholen können. Die Veranstalter mussten Ersatz organisieren. Sie sprechen von einem Schaden von rund 400'000 Franken.