Frische Fische, Wabi-Sabi und eine Zauberbar

Das ist eines der Konzepte des 250-plätzigen Restaurants im Casino, das ab Montag in Betrieb ist. Seit Tagen trainieren Küchenchefs Adrian Bürki, Florian Bettschen und Dave Wälti mit ihrer Brigade für die Eröffnung. Aus der Schauküche kommen Wagen mit sogenannten «grosses pièces». Am Ziel erntet das Fleisch anerkennende Ausrufe und Blicke. Am Nebentisch tranchiert eine Kellnerin Ossobuco.

Schwebend in die Nacht

Beim Salon d’Or und der Bistrobar klirren die Eiswürfel im Mixer, verwunderte Gäste wandern durchs Lokal und ziehen hie und da eine Augenbraue hoch. Wer weder Sushi noch Klassiker, sondern Trendiges will, setzt sich an die Bistrobar. Dort schwebt auch mal ein Glas durch Magnetwirkung über dem Tresen, was nichts mit Zauberei zu tun hat. Zaubern tut der Bistrobar-Chef Wälti mit seinem Menü. Der Fingerfood macht Lust auf mehr: Salatsmoothie, Kichererbsen-Fritten, Quiche, Kohlrabi mit Saibling, Leinsamen-Chips mit Käse-Espuma. Wer dann noch Glück hat mit dem Barnachbarn, der einen das selbst gebackene Brot in die Polenta tunken lässt, ist definitiv verzaubert.

Schlichtheit beim Sushimaster Atsushi Hiroaka. Bild: Claudia Salzmann