Für die Besetzer ist klar: «Wir bleiben hier»

Seine Ferien hat er sich wohl anders vorgestellt: Ein bislang namenloses Kollektiv hat am Donnerstagnachmittag das ehemalige Betagtenheim an der Wahlackerstrasse 5 in Zollikofen besetzt. Seither hat Gemeindepräsident Daniel Bichsel (SVP) alle Hände voll zu tun. Er geht durch die Verwaltung, telefoniert. Anstatt sich zu erholen, verhandelt er mit Hausbesetzern.