Für die Polizei war es eine lange Nacht

Die Kapo stand nach dem Europa-League-Spiel bis in die die frühen Morgenstunden mit einem Grossaufgebot in der Stadt Bern im Einsatz. Während sich die Situation kurz nach dem Spiel zunächst noch ruhig präsentiert habe, hätten später verschiedene Personengruppen im Breitenrain-Quartier und in der Innenstadt immer wieder die Konfrontation mit Anhängern der jeweils gegnerischen Mannschaft gesucht. Es kam dabei zu Auseinandersetzungen und Scharmützeln. Zwei Mitarbeitende des Dialogteams wurden dabei von Flaschenwürfen getroffen, wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt. Sie mussten sich allerdings nicht in Spitalpflege begeben.

Im Zuge der Auseinandersetzungen nach dem Spiel wurden insgesamt zwölf Personen angehalten und in Polizeiräumlichkeiten gebracht. Sie konnten diese nach weiteren Abklärungen, gleich wie auch die vor dem Spiel angehaltenen 29 Männer und vier Jugendlichen, im Verlaufe der Nacht wieder verlassen.

Auf Twitter machen wir für heute Schluss. Für unsere Kolleginnen und Kollegen dauert der Einsatz in der regnerischen Nacht in #Bern an. Sie setzen sich weiterhin für die Sicherheit in der Stadt ein. pic.twitter.com/Fu8GgsGygK — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 24, 2019

Zusätzliche vier Personen wurden nach einer weiteren Meldung zu einer Auseinandersetzung im Bereich Marzili angehalten. In diesem Zusammenhang wurde eine Person zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Angehaltenen, offenbar mehrheitlich Feyenoord-Anhänger, müssen unter anderem mit Anzeigen wegen Verstössen gegen das Waffengesetz und wegen Landfriedensbruch rechnen.

Weitere Abklärungen sind gemäss der Polizei im Gang. In der Innenstadt wurden zudem die ganze Nacht über mehrere Personenkontrollen durchgeführt. In den frühen Morgenstunden des Freitags habe sich die Situation allmählich beruhigt. Allerdings musste die Polizei nach Meldungen zu Nachtruhestörungen und Sachbeschädigungen an verschiedenen Örtlichkeiten noch mehrfach ausrücken.