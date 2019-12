Fussgängerin bei Streit verletzt

In der Nacht auf Samstag wurde in der Nähe der Schützenmatte in Bern eine Frau von einem Mann tätlich angegangen und dabei verletzt. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, war die Frau zwischen 2 und 3 Uhr in Begleitung eines Mannes zu Fuss auf der Neubrückstrasse in Richtung Bahnhof unterwegs, als die beiden unter der Eisenbahnbrücke zwei unbekannte Personen, einen Mann und eine Frau, kreuzten.