Garage und Reisebüro wurden verwüstet

«#Fight4Rojava» prangt in oranger Schrift auf dem Garagentor. In der Nacht auf Montag hat ein Kollektiv in Bümpliz bei einer Mercedes-Benz Garage die Fassade versprüht. Zudem wurde ein ausgestelltes Auto mit roter Farbe umlackiert. Mercedes-Benz beliefere die türkische Armee und profitiere damit direkt vom Krieg in Rojava, behauptet das Kollektiv auf der Plattform Barrikade.info. Die Mercedes-Benz Zweigniederlassung in Bümpliz will sich dazu nicht äussern.