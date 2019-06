Gastro-Pop-up eröffnet in Muriger Villa

Bei «Villa Villetta» handelt es sich um ein Haus, das verkauft werden soll, aber derzeit noch leer stehe. «Der Besitzer war im Büro84 essen und bot uns seine Liegenschaft für ein weiteres Pop-up an», sagt Dumoulin. In fünf Räumen, auf zwei Stockwerken und im Garten werden sie Essen servieren. Vorproduziert wird in einer gemieteten Küche in Bern, als Koch fungiert Luis Lara aus Ecuador. «Er ist ein Szenekoch, der in der Gourmetküche daheim ist und avantgardistische Menüs zubereitet.»

Der genaue Standort des Hauses wird nach dem Reservieren bekannt gegeben, auch der Hausbesitzer möchte sich im Hintergrund halten. Um 18 Uhr macht die Bar auf, und um 19.30 Uhr geht das Essen los. Die Gastronomen kredenzen ein 5-Gang-Menü ohne Getränke zum Preis von 89 Franken.

Mehr Infos unter villavilletta.ch.