Gefängnisstrafe für Bauer wegen Selbstjustiz

Es waren wüste Szenen, die sich Anfang Oktober 2016 rund um einen Bauernhof in Niedermuhlern abspielten. Mehrere Unbekannte versuchten Hanf zu stehlen. Doch einer der Männer wurde vom Landwirt und einem Kollegen am Waldrand aufgestöbert. Sie verfolgten den mutmasslichen Dieb, schossen mit Gummischrot auf ihn, schlugen ihn mit einem Baseballschläger, fesselten und und sperrten ihn in zwei Stunden in einen Rübenkeller.