Gemeinde Köniz kann am Rappentöri weiter planen

Die Vorlage war umstritten, das Ja an der Urne fiel mit 50,8 zu 49,2 Prozent denkbar knapp aus. In der Folge verzögerten zwei Beschwerden das Projekt, doch jetzt verkünden die Könizer Behörden: Die Planung Rappentöri kann zwei Jahre nach der denkwürdigen Abstimmung in Kraft treten.