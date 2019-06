Gemeinden mucken gegen Kanton auf

Was sind all die mühsam erarbeiteten Konzepte und Planungen überhaupt wert, wenn sie im entscheidenden Augenblick keine Wirkung entfalten?

Für die Regionalkonferenz Bern-Mittelland stellt sich die Frage drängender denn je. Schon lange ist die Vereinigung aller Gemeinden im Grossraum Bern alles andere als erfreut darüber, dass die BLS ihre umstrittene Werkstätte im Gebiet Chliforst Nord im westlichsten Zipfel der Stadt Bern bauen will. Ausgerechnet in einer Gegend also, die als Natur-, Gewässer- und Kulturlandschaft von besonderem Wert ausgeschieden ist.