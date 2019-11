Gemeinderat unterstützt Bärenpark im Dorfwald

An der letzten Sitzung des Gemeinderates von Schwarzenburg hat sich dieser für die Erweiterung des Bärenparks Bern im Dorfwald Schwarzenburg ausgesprochen. Er unterstützt dieses Vorhaben, den geplanten neuen Standort für das Berner Wappentier und das Projekt der Dorfburgerkorporation Schwarzenburg. Dies schreibt der Gemeinderat am Freitagmorgen in einer Mitteilung.