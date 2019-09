Geschmortes und Alpenküche

In der Gourmanderie Moléson in der Aarbergergasse lässt sich Bernhard Hüsser vom Buch «Das kulinarische Erbe der Alpen» von Dominik Flammer inspirieren. So wird seine Marktküche mit Produkten aus dem Alpenraum ergänzt, mit Belper Forelle etwa, Diemtigtaler Geisskäse oder Wolperswiler Fondue.

«Verdichtete» Kulinata

Autor Dominik Flammer, der von regionalen Spezialitäten begeistert ist, verfügt über ein schier unendliches Wissen – allein über Würste kann er eine halbe Stunde referieren. Sein Wissen hat er in drei Büchern niedergeschrieben. «Es braucht ein Umdenken, mit der Regionalität von Produkten sind wir erst am Anfang», sagt er. Das würde heissen: Wer etwa ins Piemont reist, isst Trüffel-Linguine und trinkt dazu Barbera, und nicht Champagner aus Frankreich.

Die Genusswoche gipfelt am 21. September in der Kulinata auf dem Bahnhofplatz. Letztes Jahr dauerte diese zehn Tage. Man befinde sich in der Startphase, heisst es seitens der Stadt, die die Kulinata durchführte. Nach Rückmeldung der ersten Durchführung würden sich viele Veranstalter einen gemeinsamen Auftritt wünschen. Deshalb findet der Event dieses Jahr an einem Tag statt. Die Kulinata sei somit nicht gekürzt, sondern verdichtet worden. Alle zwei bis drei Jahre soll eine längere Veranstaltung stattfinden.