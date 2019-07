Gipfeli gingen weg wie warme Weggli

«Wir hatten zwei gute Nächte.» Jakob Aegerter tönte am Sonntag müde, aber zufrieden. Nach langem Hin und Her hatte der Mitinhaber der gleichnamigen ­­Bäckerei in Wabern die Heimkehrer vom Gurten doch noch frühmorgens mit frischen Gipfeli versorgen können. Wenigstens während zweier der vier Festivaltage – Statthalter Christoph Lerch hatte es zum Wochenende hin möglich gemacht.