Glanz und Glitzer am «Gugus Gurte»

Die «Heitere Fahne» bietet mit dem siebten «Gugus Gurte» am Fuss des Berner Hausbergs während den vier Festivaltagen ein vielfältiges Programm. Perfekt, um sich langsam auf den Konzertmarathon auf dem Berg einzustimmen - oder um bis in die frühen Morgenstunden zu verweilen.

Vom Schwitzen und...

Gestern Freitag läutete die Band «Junk Shop» den Abend mit feinen Klängen ein, die zum Zurücklehnen einluden. Alles norwegische Künstler, abgesehen von einem Schweizer Mitglied. Dieser erzählte mit Humor und französischem Akzent: «Die wichtigste Phrase, die ich mir auf Norwegisch merken muss: ‹Wir schwitzen. Jetzt müssen wir aufhören.›» Das konnten an diesem frühen Abend wohl alle Seelen nachvollziehen.

Aufgehört zu spielen hatten sie aber trotzdem nicht: Funk war nun angesagt. «Show me your moves, baby», lud der Frontsänger das Publikum ein. Zum Abrunden stimmten sie ein Lied im Stil von Tom Waits an. Der Tipp des Frontsängers: ein Glas Bourbon dazu.

Es folgten zwei weitere Konzerte - und viele Gäste: Irgendwann musste ein Mitarbeiter die Leute zurückhalten, damit sie sich nicht auf die bereits überquellende Terrasse quetschten. Nicht nur auf dem Gurten, auch unten ist zu wenig Platz. Oder sind es zu viele Menschen? Vielleicht.

... Metzgen

Nun zum Tipp von heute Samstag: Am Nachmittag tummeln sich noch nicht viele Menschen beim Gugus Gurte, daher kann man beispielsweise seine Hemmungen ablegen gehen; hinter einem schwarzen Vorhang in der «Hemmigs Metzgete». Jede «Metzgete» ist einmalig. Einige erzählen von Massagen an ungewohnten Körperstellen oder einem engen Paartanz. Es kann aber auch ein Gedankenexperiment geben. Lassen Sie sich überraschen – vielleicht heisst es dann: Hemmungen, ade!