Guns N' Roses kommen nach Bern

Im Frühsommer 2020 sind Guns N' Roses in Europa auf Stadiontournee. Nebst Konzerten in München, Hamburg und Wien spielen die legendären US-Hard-Rocker auch im Stadion Wankdorf in Bern ein Konzert. Die Show findet am 14. Juni 2020 statt. Die Band wird in der Originalformation – also mit Axl Rose, Slash und Duff McKagan – in Bern auftreten.