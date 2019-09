Heisse Diskussion um Parteispenden

In der Berner Stadtpolitik soll künftig Transparenz über die Geldquellen herrschen. Das sieht eine Vorlage vor, die der Berner Stadtrat am Donnerstagabend diskutiert hat. Der Kernpunkt ist, dass Spenden an Parteien und Komitees bei Abstimmungs- und Wahlkämpfen ab einem Betrag von 5000 Franken namentlich offenzulegen sind.