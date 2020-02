Hier rechnen Kinder mit Geissenbohnen

Im Schwedenofen lodert ein Feuer, an der Wand hängt eine weisse Schreibtafel, davor steht ein Pult. Es ist das Schulzimmer von Franziska Engel. Hier unterrichtet sie Kinder, die eine Auszeit vom regulären Schulbetrieb brauchen.

Oft gebüffelt wurde in dem mit Arvenholz ausgekleideten Raum aber noch nicht. Denn der Unterricht findet vor allem an einem Ort statt: dem Stall. Am Morgen füttern die Schülerinnen und Schüler die Geissen, Hühner, Kaninchen und Esel, später führen sie die grossen Tiere auf die Weide und misten danach die Ställe aus. Dazwischen rechnen die Kinder mit Geissenbohnen und lesen Futterlisten.