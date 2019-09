Hirslanden legt Salem und Beau-Site zusammen

Die Privatklinikgruppe Hirslanden teilt in einem Communiqué mit, dass sie ihre beiden Berner Spitäler fusionieren will. Viel Vorlaufzeit gibt es nicht: Die Zusammenlegung soll bereits in zwei Wochen, per 1. Oktober, erfolgen. Die neue Klinik erhält den Namen Hirslanden Campus Bern und soll künftig von einer gemeinsamen Direktion und einem einheitlichen Managementteam geführt werden.