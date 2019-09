Hoher Besuch für die Sternwarte Uecht

Niedermuhlern goes international! So lautete der Leitspruch des Montags. Hoher Besuch ehrte die Gemeinde, in der normalerweise weniger als 500 Menschen wohnen. Der Tessiner Stararchitekt Mario Botta und der ehemalige Astronaut Claude Nicollier statteten Niedermuhlern einen Besuch ab, um Hände zu schütteln und eine Schaufel in den Boden zu rammen.