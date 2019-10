Hotels gibts nur en bloc

Kraus stellt klar, dass der Verkauf der Anlage auf Sardinien nicht wegweisend sei, was mit den anderen Hotels geschehe. Es werde bloss geprüft, das gesamte Portfolio zu verkaufen, nicht aber jedes Hotel einzeln. Die Angestellten – auch jene in Bern – seien daher nicht betroffen.

Diese Zeitung konfrontierte die Berner Hotelkette am Mittwoch mit ihren Recherchen und stellte sechs konkrete Fragen. Sie wollte unter anderem wissen, was ein Einzelverkauf der Hotels für die Angestellten in der Berner Zentrale bedeuten würde und ob es weitere Angebote gebe. In ihrer Antwort ging «Arenas the Resorts» auf diese Punkte nicht ein, sondern bestätigte lediglich die Verkaufsabsichten. «Unser Investor hat entschieden, das Interesse im Markt an einer Co-Investition oder am Kauf des gesamten Portfolios prüfen zu lassen», so das Statement.